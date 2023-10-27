Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde konuk ettiği Bulgar temsilcisini de geçerek grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğuna iyice yerleşti. Maçın bazı anlarında sorunlar yaşayan Kanarya, takımdaki büyük rotasyona rağmen 3 puanı cebine koydu. Mücadelede 2 gol kaydeden Zajc ve maçın açılış golünü kaydeden Batshuayi öne çıkan yıldızlar olurken önemli bir başarıya da ulaştılar.
ZAJC, 19. İSİM OLDU
Fenerbahçe'de bu sezon hücum hattı çok formda. Rakipler, DzekoSzymanski-Kahveci-Tadic dörtlüsünü bir türlü durduramadı. Ancak SarıLacivertliler sadece bu isimlerden skor katkısı almadı. Bu sezonki 17 resmi maçta tam 18 farklı futbolcu gol ya da asiste imza atmıştı. Dün yeni bir isim daha bu listeye eklendi: Miha Zajc... İlk 11'de sahaya çıkan Sloven orta saha oyuncusu, 52. dakikada Batshuayi'nin vuramayıp sektirdiği topu çok iyi takip ederek düzgün bir şutla fileleri sarstı. Zajc, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak Sluga'yı avladı. Başarılı orta saha oyuncusu böylece bu sezonki ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu. Fenerbahçe'de şu ana kadar tabelaya en fazla katkı veren futbolcu, 9'u gol, 6'sı asist olmak üzere 15 skor üreten Edin Dzeko.
YİNE BATSHUAYI, YİNE GOL
Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko, Süper Lig'de; Michy Batshuayi ise Konferans Ligi'nde as forvet konumunda. Batshuayi, ligde 4 maçta 76 dakika süre aldı ve hiç ağları sarsamadı. Ancak iş Konferans Ligi'ne gelince, işler değişti. Belçikalı forvet, Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grupta ise 1 gol attı. Beklendiği gibi 30 yaşındaki golcü dünkü Ludogorets mücadelesinde yine ilk 11'deki yerini aldı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fred'in geliştirdiği atakta Batshuayi, kaleci Sluga'yı avlayarak bu sezonki 4. gol sevincini de Konferans Ligi'nde yaşadı.
EN İYİ SEZONUNU TEKRARLADI
Fenerbahçe'nin skoru 2-0'a getiren sayısı da Belçikalı oyuncuun vurmaya çalışırken sektirdiği topu Zajc'ın ağlara göndermesiyle geldi. Tecrübeli forvet, kariyerinde Avrupa Kupaları'nda bir sezonda ulaştığı en fazla gol sayısını henüz ekim ayında tekrarladı. Batshuayi, kalan maçlarda 1 kez daha ağları sarsarsa, Avrupa'daki en golcü sezonunu yaşamış olacak.
ZAJC, 19. İSİM OLDU
Fenerbahçe'de bu sezon hücum hattı çok formda. Rakipler, DzekoSzymanski-Kahveci-Tadic dörtlüsünü bir türlü durduramadı. Ancak SarıLacivertliler sadece bu isimlerden skor katkısı almadı. Bu sezonki 17 resmi maçta tam 18 farklı futbolcu gol ya da asiste imza atmıştı. Dün yeni bir isim daha bu listeye eklendi: Miha Zajc... İlk 11'de sahaya çıkan Sloven orta saha oyuncusu, 52. dakikada Batshuayi'nin vuramayıp sektirdiği topu çok iyi takip ederek düzgün bir şutla fileleri sarstı. Zajc, 90+3'te bir kez daha sahneye çıkarak Sluga'yı avladı. Başarılı orta saha oyuncusu böylece bu sezonki ilk gol sevinçlerini yaşamış oldu. Fenerbahçe'de şu ana kadar tabelaya en fazla katkı veren futbolcu, 9'u gol, 6'sı asist olmak üzere 15 skor üreten Edin Dzeko.
YİNE BATSHUAYI, YİNE GOL
Fenerbahçe'de bu sezon Edin Dzeko, Süper Lig'de; Michy Batshuayi ise Konferans Ligi'nde as forvet konumunda. Batshuayi, ligde 4 maçta 76 dakika süre aldı ve hiç ağları sarsamadı. Ancak iş Konferans Ligi'ne gelince, işler değişti. Belçikalı forvet, Konferans Ligi Elemeleri'nde 2, grupta ise 1 gol attı. Beklendiği gibi 30 yaşındaki golcü dünkü Ludogorets mücadelesinde yine ilk 11'deki yerini aldı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Fred'in geliştirdiği atakta Batshuayi, kaleci Sluga'yı avlayarak bu sezonki 4. gol sevincini de Konferans Ligi'nde yaşadı.
EN İYİ SEZONUNU TEKRARLADI
Fenerbahçe'nin skoru 2-0'a getiren sayısı da Belçikalı oyuncuun vurmaya çalışırken sektirdiği topu Zajc'ın ağlara göndermesiyle geldi. Tecrübeli forvet, kariyerinde Avrupa Kupaları'nda bir sezonda ulaştığı en fazla gol sayısını henüz ekim ayında tekrarladı. Batshuayi, kalan maçlarda 1 kez daha ağları sarsarsa, Avrupa'daki en golcü sezonunu yaşamış olacak.