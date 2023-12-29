Fenerbahçe'de Batshuayi ve King gole hazırlandı

'daile karşılaşacak olan'de mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmeyenve, kritik maç için hazır....Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor.Dusan Tadic'in formsuz olmasına rağmen maça 11'de başlayamayacak olan King, kendisini hazır tutarak karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini de hesap ediyor.Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.