Fenerbahçe'de Batshuayi ve King gole hazırlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ve Joshua King, sonradan sahaya çıkacak olsalar bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi ve King gole hazırlandı
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29 Aralık 2023 10:26
Süper Kupa'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmeyen Michy Batshuayi ve Joshua King, kritik maç için hazır....

Sarı-lacivertlilerde Joshua King ve Michy Batshuayi derbide süre almak istiyor.

Dusan Tadic'in formsuz olmasına rağmen maça 11'de başlayamayacak olan King, kendisini hazır tutarak karşılaşmanın uzatmalara gidebileceğini de hesap ediyor.

Kayserispor'a karşı 3 gol atan Batshuayi ise ligde oynanan derbide 90+3'te oyuna girmişti. İki oyuncu da sonradan sahaya çıksa bile maçın kaderini değiştirmek için hazırlandı.



FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.





 


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