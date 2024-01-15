Fenerbahçe'de Batshuayi ve Joshua King güldürdü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup ettiği maçta önemli bir gol fırsatından yararlanamayan Michy Batshuayi ile takım arkadaşı Joshua King arasında eğlenceli anlar yaşandı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Batshuayi ve Joshua King güldürdü
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15 Ocak 2024 12:58
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi İrfan Can Kahveci'nin golüyle mağlup ederken karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan ve net bir fırsattan yararlanamayan Michy Batshuayi, Norveçli golcü Joshua King'in diline düştü.

BATSHUAYI İLE KING ARASINDA EĞLENCELİ ANLAR

Karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Yüksek'in yerine oyuna dahil olan Michy Batshuayi, net bir gol fırsatından yararlanamazken maçın ardından Joshua King ile pozisyonu değerlendirdi.

Michy Batshuayi'nin kafa vuruşunu taklit eden Joshua King, Belçikalı oyuncunun değerlendiremediği pozisyonla ilgili şakalaştı.

Michy Batshuayi ile pozisyonu konuşup şakalan Joshua King'in renkli görüntüleri yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.



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