Fenerbahçe'de Batshuayi şova hazır!

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, son taktik antrenmanlarda resital sundu. Batshuayi, çift kale maçlarda gol yağdırarak Jesus'un yüzünü güldürdü. Şimdi sıra bu performansı Antalyaspor mücadelesine taşımaya geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Batshuayi şova hazır!
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03 Ocak 2023 13:18
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe, hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi....

JORGE JESUS'U MUTLU ETTİ

Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi'nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus'u fazlasıyla mutlu etti. Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyor.

SON 3 MAÇTA 3 GOL

Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 16 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ 






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