Fenerbahçe, hafta boyunca Antalyaspor mücadelesine yönelik hazırlıklar gerçekleştirdi. Hücum organizasyonları ve çift kale maçlarda adeta yıldız gibi parlayan bir isim vardı: Michy Batshuayi....Belçikalı forvet, idmanda adeta gol olup yağdı. Ne savunmadaki arkadaşları ne de kaleciler, 29 yaşındaki golcüyü durdurabildi. Batshuayi'nin zorlu maç öncesi sergilediği bu performans, Jorge Jesus'u fazlasıyla mutlu etti. Portekizli teknik adam, öğrencisinin idmanlardaki bu müthiş formunu Antalyaspor mücadelesine de taşımasını umuyor.Batshuayi, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı. Belçikalı yıldız, sezon genelinde ise 16 karşılaşmada 11 kez gol sevinci yaşadı ve 1 de asist yaptı. Golcü oyuncu son dönemde özellikle Joshua King ile iyi bir uyum yakaladı.