Fenerbahçe'de Batshuayi patlama yaptı

FENERBAHÇE HABERLERİ: Edin Dzeko'nun yokluğunda Michy Batshuayi, Kayserispor deplasmanında ilk 11'deydi. Belçikalı forvet, beklenen patlamayı Kayserispor karşısında yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Batshuayi patlama yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 09:27
Fenerbahçe'de deneyimli golcüsü Michy Batshuayi, yaptığı hat-trick ile Kayserispor zaferinin en büyük mimarlarından biri oldu.

Sarı-Lacivertliler'de geçtiğimiz günlerde Edin Dzeko'dan gelen sakatlık haberi, camiayı üzmüştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor deplasmanında ileri uçta ise formayı Michy Batshuayi'ye verdi. Belçikalı forvet, Boşnak futbolcunun yokluğunda öylesine bir performans gösterdi ki takımını adeta ipten aldı.

BATSHUAYI SAHNEDE

Kanarya, Sarı-Kırmızılılar karşısında bir hayli zorlanırken Batshuayi, takımını sırtlayan isimlerden biri oldu. 30 yaşındaki oyuncu, önce 40. dakikada Sarı-Lacivertli ekibin 2. golünü kaydetti. Batshuayi, 50'de skoru 3-1'e getirirken, en kritik anda bir kez daha sahneye çıktı. Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde ev sahibi ekip, eşitliği yakaladı. 79'da bu kez penaltı vuruşu için topun başına geçen Belçikalı yıldız, takımının 4., kendisinin ise 3. golünü kaydedip, 3 puanı getirdi.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery