Fenerbahçe'nin 6 Şubat'ta oynamaya hazırlandığı Konyaspor mücadelesi, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelenmişti. Sarı-Lacivertliler, cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürürken cezalı Michy Batshuayi'nin yerine oynayacak isim de netleşti.Sarı-Lacivertliler, ligin 23. haftasında, 6 Şubat Pazartesi günü Konysapor'u ağırlayacaktı. Ancak 6 Şubat gecesinde Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yaşanınca, mücadele ertelenmişti. TFF, bu karşılaşmanın 25 Şubat Cumartesi günü oynanacağını açıkladı. Fenerbaçe'de hazırlıklar başladı. Michy Batshuayi, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Golcü oyuncu bu nedenle Konyaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Yine aynı mücadelenin sonunda kırmızı kart gören Jorge Jesus da takımının başında olamayacak.Cumartesi günkü maçta Batshuayi'nin yerine Joshua King'in oynaması bekleniyor. Norveçli ligde en son 8 Ocak'taki Galatasaray derbisinde 11'de görev yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden 11'de sahaya çıkmaya hazır.