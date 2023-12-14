'de istenmeyen adamlardan biri haline gelen, sarı-lacivertli kulüptenbaşladı.Belçikalı golcünün bileti teknik direktor İsmail Kartal tarafından kesilirken, Batshuayi'nin ocak ayındaya da'e imza atması bekleniyor.30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 25 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.