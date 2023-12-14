Fenerbahçe'de istenmeyen adamlardan biri haline gelen Michy Batshuayi, sarı-lacivertli kulüpten ayrılmak için gün saymaya başladı.
Belçikalı golcünün bileti teknik direktor İsmail Kartal tarafından kesilirken, Batshuayi'nin ocak ayında Antwerp ya da Club Brugge'e imza atması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 25 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.
Belçikalı golcünün bileti teknik direktor İsmail Kartal tarafından kesilirken, Batshuayi'nin ocak ayında Antwerp ya da Club Brugge'e imza atması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 50 resmi maçta 25 kez ağları havalandırdı, 5 de asist yaptı.