Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sakatlığı sebebiyle olmadığı bölümde hücumda sıkıntı yaşamıştı. Belçikalı forvetin tedavisi tamamlandı.



Antrenmanlarda da başarılı bir grafik çizen tecrübeli golcünün Başakşehir mücadelesinde geniş kadroda yer alması bekleniyor. Jorge Jesus maçın gidişatına göre Batsman'e süre vermeyi planlıyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı.



