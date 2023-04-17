Fenerbahçe'de Batshuayi geri dönüyor!

Fenerbahçe'de tedavisi tamamlanan Michy Batshuayi'nin Başakşehir maçında geniş kadroda yer alması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Batshuayi geri dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Nisan 2023 09:09
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sakatlığı sebebiyle olmadığı bölümde hücumda sıkıntı yaşamıştı. Belçikalı forvetin tedavisi tamamlandı.

Antrenmanlarda da başarılı bir grafik çizen tecrübeli golcünün Başakşehir mücadelesinde geniş kadroda yer alması bekleniyor. Jorge Jesus maçın gidişatına göre Batsman'e süre vermeyi planlıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Batshuayi bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 15 gol attı ve 1 asist yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery