Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda İstanbulspor'u 3-1'le geçip tur atlarken, Michy Batshuayi de attığı iki golle gecenin yıldızı oldu. Belçika basını da 29 yaşındaki oyuncunun bu performansından övgüyle bahsetti."Michy, Dünya Kupası'ndan sonra gollerini atmaya devam ediyor" başlığı ile verilen haberde; "Dünya Kupası'nda Belçika iyi bir performans sergilemedi. Michy'nin de en iyi turnuvası değildi. Ancak Katar'da Kanada'ya karşı Belçika'nın tek golünü atan isimdi. Kısa bir dinlenmeden sonra döndüğü Fenerbahçe'de hünerlerini göstermeye devam ediyor" denildi.Batshuayi'nin performansıyla parlamaya devam ettiğine de vurgu yapılan haberde; Fenerbahçe formasıyla 14 maçta, 10 gol attığının altı çizildi ve "Türkiye'de kendini giderek daha fazla konumlandırmaya başladı. Kupada attığı iki golle de Fenerbahçe'nin üst tura çıkmasını sağladı" ifadelerini kullandı.Yıldız futbolcu 90 dakikanın ardından verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.