Fenerbahçe'de Batshuayi'den tarihi gol!

Fenerbahçe'nin yıldız santrforu Michy Batshuayi, dün akşamki dev finale damga vurdu. Oyunun 47. saniyesinde şova başlayan Belçikalı golcü, 29'da da farkı 2'ye çıkardı. Kupada 5 maçta 5 gole ulaşan Belçikalı, şampiyonluğun mimarı oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Batshuayi'den tarihi gol!
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12 Haziran 2023 10:15
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Türkiye Kupası finalinde dün akşam Başakşehir'i yenip şampiyon olan Fenerbahçe'de maça damgasını Michy Batshuayi vurdu...

2-0 sona eren mücadelede takımının 2 sayısını kaydeden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, attığı ilk gol ile SarıLacivertli takımın tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun henüz 47. saniyedeki sayısıyla 1-0 öne geçti.

Türkiye Kupası finallerindeki en erken gol

Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Michy Batshauyi, kaleciden de sıyrıldı ve takımını öne geçirdi. Belçikalı yıldız, 47. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.

Bu sezon 20 gole ulaştı

Batshuayi, ayrıca 29. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu sezon kupada 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsarak takımının bu kulvardaki en skorer ismi olan Batshuayi, şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer aldı. Öte yandan bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Batshuayi, 32 karşılaşmada 20 gole ulaşarak takımına büyük katkı sağladı.  

 
 

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