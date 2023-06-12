Türkiye Kupası finalinde dün akşam Başakşehir'i yenip şampiyon olan Fenerbahçe'de maça damgasını Michy Batshuayi vurdu...
2-0 sona eren mücadelede takımının 2 sayısını kaydeden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, attığı ilk gol ile SarıLacivertli takımın tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun henüz 47. saniyedeki sayısıyla 1-0 öne geçti.
Türkiye Kupası finallerindeki en erken gol
Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Michy Batshauyi, kaleciden de sıyrıldı ve takımını öne geçirdi. Belçikalı yıldız, 47. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.
Bu sezon 20 gole ulaştı
Batshuayi, ayrıca 29. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu sezon kupada 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsarak takımının bu kulvardaki en skorer ismi olan Batshuayi, şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer aldı. Öte yandan bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Batshuayi, 32 karşılaşmada 20 gole ulaşarak takımına büyük katkı sağladı.
2-0 sona eren mücadelede takımının 2 sayısını kaydeden Belçikalı forvet Michy Batshuayi, attığı ilk gol ile SarıLacivertli takımın tarihine adını yazdırdı. Fenerbahçe, yıldız futbolcunun henüz 47. saniyedeki sayısıyla 1-0 öne geçti.
Türkiye Kupası finallerindeki en erken gol
Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Michy Batshauyi, kaleciden de sıyrıldı ve takımını öne geçirdi. Belçikalı yıldız, 47. saniyede attığı bu golle Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golünü attı.
Bu sezon 20 gole ulaştı
Batshuayi, ayrıca 29. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Bu sezon kupada 5 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sarsarak takımının bu kulvardaki en skorer ismi olan Batshuayi, şampiyonluğun önemli mimarları arasında yer aldı. Öte yandan bu sezon 32 karşılaşmaya çıkan Batshuayi, 32 karşılaşmada 20 gole ulaşarak takımına büyük katkı sağladı.