Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun arkasında yedek kalmaktan memnun olmayan Michy Batshuayi, yönetime ayrılmak istediğini bildirdi.
DAHA FAZLA ŞANS BULABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.
5 BÜYÜK LİGDEN BİRİNİ İSTİYOR
İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
EN AZ İKİ OYUNCU KADROYA KATILACAK
Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak. Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti.
4 GOL, 3 ASİST
Eylül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı santrfor, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
30 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor.
DAHA FAZLA ŞANS BULABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEK İSTİYOR
Süper Lig'de az süre alıp sadece Avrupa'da forma giymenin kendisi için yeterli olmadığını ve Belçika Milli Takımı'na seçilmeyi amaçladığını söyleyen 30 yaşındaki golcü, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeyi planlıyor.
5 BÜYÜK LİGDEN BİRİNİ İSTİYOR
İngiltere ve Fransa'dan teklifler alan tecrübeli futbolcu, 5 büyük ligden bir kulübe imza atmayı hedefliyor. Bu talebi olumlu karşılayan sarı-lacivertli yönetimin, bonservis konusunda zorluk çıkartmadan görüşmelere başlayacağı öğrenildi.
EN AZ İKİ OYUNCU KADROYA KATILACAK
Ara transferde hareketli günler yaşayacak olan Kanarya, Becao'nun sakatlığı, Luan Peres'in dönüşünün belirsizliği ve Samet Akaydın'ın form grafiği nedeniyle en az 1 stoper kesinlikle alacak. Batshuayi'nin ayrılık talebinin ardından da Fenerbahçe'nin ocak ayında en az 2 oyuncu transfer edeceği kesinleşti.
4 GOL, 3 ASİST
Eylül 2022'de Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8, Süper Lig'de ise 5 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 581 dakika sahada kalan Belçikalı santrfor, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
30 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 2024 Haziran'da bitiyor.