Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
İsmail Kartal, oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. Belçikalı forvet ise Dzeko'nun arkasında yedek bekleyeceğini düşündüğü için ayrılığa sıcak bakıyor.
YÖNETİM SATIŞA ONAY VEREBİLİR
Yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcunun satışına onay verebileceği kaydedildi.
PREMIER LİG'DEN İLGİ
Batshuayi'yle ilgilenen Premier Lig ekibi Nottingham'ın, hücum oyuncusu Brennan Johson'ı Tottenham'a göndermesi halinde Sarı Lacivertliler'in kapısını çalacağı belirtildi.
BOLOGNA'DA İSTİYOR
Belçikalı golcü için ayrıca Serie A ekibi Bologna'nın da oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
İsmail Kartal, oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. Belçikalı forvet ise Dzeko'nun arkasında yedek bekleyeceğini düşündüğü için ayrılığa sıcak bakıyor.
YÖNETİM SATIŞA ONAY VEREBİLİR
Yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcunun satışına onay verebileceği kaydedildi.
PREMIER LİG'DEN İLGİ
Batshuayi'yle ilgilenen Premier Lig ekibi Nottingham'ın, hücum oyuncusu Brennan Johson'ı Tottenham'a göndermesi halinde Sarı Lacivertliler'in kapısını çalacağı belirtildi.
BOLOGNA'DA İSTİYOR
Belçikalı golcü için ayrıca Serie A ekibi Bologna'nın da oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.