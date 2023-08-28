Fenerbahçe'de Batshuayi çıkmazı

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin takımdaki belirsizliği sürüyor. Oyuncuya Premier Lig ve Serie A'dan talip olsa da İsmail Kartal oyuncusunu takımda görmek istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Batshuayi çıkmazı
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28 Ağustos 2023 08:43
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

İsmail Kartal, oyuncusunun takımda kalmasını istiyor. Belçikalı forvet ise Dzeko'nun arkasında yedek bekleyeceğini düşündüğü için ayrılığa sıcak bakıyor.



YÖNETİM SATIŞA ONAY VEREBİLİR

Yönetimin de iyi bir teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcunun satışına onay verebileceği kaydedildi.

PREMIER LİG'DEN İLGİ

Batshuayi'yle ilgilenen Premier Lig ekibi Nottingham'ın, hücum oyuncusu Brennan Johson'ı Tottenham'a göndermesi halinde Sarı Lacivertliler'in kapısını çalacağı belirtildi. 

BOLOGNA'DA İSTİYOR

Belçikalı golcü için ayrıca Serie A ekibi Bologna'nın da oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

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