Fenerbahçe'de Batshuayi bu kez suskun

Fenerbahçe'de bu sezon çoğunlukta yedekten oyuna giren ve önemli bir gol katkısı veren Michy Batshuayi, özellikle kupaya damga vurmuştu.
Adanaspor'a 4, Gaziantep ağlarına 2 gol atan Belçikalı forvet, bu 2 maçta takımının kaydettiği 8 golün 6'sına doğrudan imza atmıştı.
BAŞKENT'TE SUSKUN KALDI
Ankaragücü mücadelesine de ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, bu kez suskun kaldı. Tecrübeli golcü, özellikle pozisyona girmekte bir hayli zorlandı. Batshuayi, bu sezon genelinde ise çıktığı 30 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti.
Adanaspor'a 4, Gaziantep ağlarına 2 gol atan Belçikalı forvet, bu 2 maçta takımının kaydettiği 8 golün 6'sına doğrudan imza atmıştı.
BAŞKENT'TE SUSKUN KALDI
Ankaragücü mücadelesine de ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki santrfor, bu kez suskun kaldı. Tecrübeli golcü, özellikle pozisyona girmekte bir hayli zorlandı. Batshuayi, bu sezon genelinde ise çıktığı 30 maçta 16 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de gol pası vermişti.
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