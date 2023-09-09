Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni tüzükte başkanlık süresinin 4 dönem ile sınırlandırılacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de başkanlık süresi kısıtlanıyor
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09 Eylül 2023 12:30
Fenerbahçe'de Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda başkanlık süresinin kısıtlanacağını açıklandı.

"3 SENE ÇARPI 4 DÖNEM"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Ali Koç, "Güç zehirlenmesinin önüne geçmek. 4 sene çarpı 3 dönem ile 12 yılla sınırlanıp 1 dönem ara vermekti. 3 yılı 4 yıla çıkaramadık kanun gereği. 3 sene çarpı 4 dönem ile sınırlı bir başkanlık süresi getirdik ki güç zehirlenmesinin önüne geçelim." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN ADAYLARI EŞİT YARIŞACAK"

Ayrıca Ali Koç, "Tüzüğümüzün daha demokratik, sade, anlaşılır hale getirilmesine çalışılmıştır. Önümüzdeki seçimlerde başkanlığa aday olanlar eşit şekilde yarışacaklar. Kim yarışıyorsa yarışsın mevcut başkan ile adaylar eşit şartlarda yarışacak." ifadelerini kullandı.
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