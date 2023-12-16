Fenerbahçe'de seçim yaklaşırken flaş bir başkan adayı iddiası ortaya atıldı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yapan iş adamı Sadettin Saran'ın seçimlerde başkan adayı olma kararı aldığı öne sürüldü.
Bir süredir yoğun bir trafikte birçok kişi ile görüşen Saran'ın yönetim kurulu için birkaç ismi şimdiden belirlediği ifade edildi.
ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME YAPTI
Ali Koç ile Sadettin Saran'ın birkaç ay önce görüştüğü, Koç'un, "Ben seçime girmiyorum. Hazırlıklarını yap" sözü üzerine Saran'ın çalışmalara başladığı aktarıldı.
Öte yandan Saran'ın argümanlarından biri de Ali Koç'un geçmişte "Ben sadece 2 dönem için geldim" açıklaması var. Sadettin Saran'ın Haziran 2024 ayında yapılacak seçim için başkan adaylığını yakın zamanda açıklayacağı kaydedildi.
YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALDI
Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Saran, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde futbol şube sorumlusu olarak yönetimde görev aldı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'de bir dönem yöneticilik yapan iş adamı Sadettin Saran'ın seçimlerde başkan adayı olma kararı aldığı öne sürüldü.
Bir süredir yoğun bir trafikte birçok kişi ile görüşen Saran'ın yönetim kurulu için birkaç ismi şimdiden belirlediği ifade edildi.
ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞME YAPTI
Ali Koç ile Sadettin Saran'ın birkaç ay önce görüştüğü, Koç'un, "Ben seçime girmiyorum. Hazırlıklarını yap" sözü üzerine Saran'ın çalışmalara başladığı aktarıldı.
Öte yandan Saran'ın argümanlarından biri de Ali Koç'un geçmişte "Ben sadece 2 dönem için geldim" açıklaması var. Sadettin Saran'ın Haziran 2024 ayında yapılacak seçim için başkan adaylığını yakın zamanda açıklayacağı kaydedildi.
YÖNETİCİ OLARAK GÖREV ALDI
Sadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 9945 sicil numaralı Yüksek Divan Kurulu üyesidir. Saran, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde futbol şube sorumlusu olarak yönetimde görev aldı.