Yeni bir teknik direktör ve yeni transferlerle kadroda ciddi bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de buna karşın sezon başı sonuçları herkese umut verdi.Jorge Jesus yönetimindeki takım kısa hücum futboluna alıştı ve 9 maçta 24 gol atmayı başardı. Bu olumlu gelişmedeki en büyük etken futbolcu grubunun sistemden keyif alması oldu.Çünkü Portekizli teknik direktör, oyuncularına kesinlikle sistemi dayatmadı. Tam tersi elindeki kadronun yapısına uygun bir formasyon ve sistem kurmaya özen gösterdi. Hazırlık kampı ve hatta resmi maçlarda bile futbolcularına göre bir sistem için çalışmalar yaptı. Bu durum da kısa sürede futbolcuların hoşuna gitti. Oyuncular 90 dakika boyunca keyif almaya başladı. İlk 11'de başlayan ya da maça sonradan giren tüm futbolcular istekli ve hırslı bir görüntü çiziyor. Takım adeta maçların bitmemesini istiyor. Bu duruma en bariz örnek son oynanan ve 4-1 kazanılan Austria Wien karşılaşması oldu. Kenarda yedek bekleyen oyuncular bile maçtan keyif aldı. Bu sinerji hem saha sonuçlarına kısa sürede yansıdı hem de taraftarlara güven verdi.Takım içerisinde de kısa sürede iyi bir arkadaşlık ortamı kuruldu. Ayrıca herkesin Jorge Jesus'a ciddi anlamda saygı duyması da önemli etkenlerden biri olarak göze çarptı.