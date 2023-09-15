Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz göz kamaştırıyor

Fenerbahçe'nin bu sezonki transferlerinden olan Bartuğ Elmaz, takıma Marsilya'dan katıldı. Genç oyuncu, geniş kadroya rağmen hocası İsmail Kartal'ın çok beğendiği ve şans vermek istediği isimlerden birisi olarak göze çarpıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz göz kamaştırıyor
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15 Eylül 2023 08:35
Fenerbahçe, bu yaz döneminde flaş isimleri kadrosuna kattı. Bu nedenle Marsilya'dan alınan Bartuğ Elmaz fazla gündem olmadı.

Ancak genç orta saha oyuncusu, şu ana kadarki görüntüsüyle İsmail Kartal'ı fazlasıyla memnun etti. Bartuğ, son olarak Ümit Milli Futbol Takımı'nın İrlanda ve İtalya'ya kaybettiği karşılaşmalara ilk 11'de başladı ve en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

İsmail Kartal, genç öğrencisine şu ana kadar 3 maçta 14 dakika süre verdi.

Ancak Kartal, geniş kadroya rağmen Bartuğ'a mümkün olduğunca şans tanımaya kararlı. 



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