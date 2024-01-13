pazarını sevdi.ve'tan sonrade tayfaya eklendi. Hem disiplinli olmaları hem de çalışkanlıkları İsmail Kartal'ın ruhuna tam uydu.Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa süre önce kullandı. Ve Koç, Balkanlardan gelen havayı sevdiğini Krunic transferiyle bir kez daha gösterdi.Takımda halihazırda Boşnak Edin Dzeko, Hırvat Dominik Livakovic, Sırp Dusan Tadic ve Sloven Miha Zajc'la birlikte dört Balkan kökenli futbolcu vardı. Bu sayı Rade Krunic ile birlikte beşe yükselecek.Özellikle teknik patron İsmail Kartal, Balkan kökenli oyuncuların disiplinli olmaları, profesyonellikleri, kendilerine iyi bakmaları ve çalışkanlıklarıyla takıma iyi örnek olduğunu düşünüyor.Krunic transferinde de başrollerden biri Dzeko'ya ait. Milan'a ve tecrübeli oyuncuya, Celta Vigo, Lyon, Marsilya ile Al Shabab kulüpleri cömert tekliflerde bulunmuştu. Ancak vatandaşı Dzeko'nun ikna kabiliyeti Krunic'i Fenerbahçe'yi tercih etmesinde etkendi.Edin Dzeko'nun sezon başında kurduğu Balkan grubuna bir isim daha eklendi.Dzeko, gelir gelmez takımdaki Balkan kökenli futbolcuları bir WhatsApp grubunda toplamıştı. Krunic de imzayı atmadan bu gruba dahil oldu. Yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin bir parçası olduğu hissettirildi.