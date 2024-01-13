Fenerbahçe, Balkan pazarını sevdi. Edin Dzeko, Dominik Livakovic, Dusan Tadic ve Miha Zajc'tan sonra Rade Krunic de tayfaya eklendi. Hem disiplinli olmaları hem de çalışkanlıkları İsmail Kartal'ın ruhuna tam uydu.
"Hatalarımdan biri de Balkan piyasasından daha fazla oyuncu getirebilmeliydik..." Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa süre önce kullandı. Ve Koç, Balkanlardan gelen havayı sevdiğini Krunic transferiyle bir kez daha gösterdi.
5. BALKAN
Takımda halihazırda Boşnak Edin Dzeko, Hırvat Dominik Livakovic, Sırp Dusan Tadic ve Sloven Miha Zajc'la birlikte dört Balkan kökenli futbolcu vardı. Bu sayı Rade Krunic ile birlikte beşe yükselecek.
DZEKO İKNA ETTİ
Özellikle teknik patron İsmail Kartal, Balkan kökenli oyuncuların disiplinli olmaları, profesyonellikleri, kendilerine iyi bakmaları ve çalışkanlıklarıyla takıma iyi örnek olduğunu düşünüyor.
Krunic transferinde de başrollerden biri Dzeko'ya ait. Milan'a ve tecrübeli oyuncuya, Celta Vigo, Lyon, Marsilya ile Al Shabab kulüpleri cömert tekliflerde bulunmuştu. Ancak vatandaşı Dzeko'nun ikna kabiliyeti Krunic'i Fenerbahçe'yi tercih etmesinde etkendi.
İMZADAN ÖNCE WHATSAPP'A
Edin Dzeko'nun sezon başında kurduğu Balkan grubuna bir isim daha eklendi.
Dzeko, gelir gelmez takımdaki Balkan kökenli futbolcuları bir WhatsApp grubunda toplamıştı. Krunic de imzayı atmadan bu gruba dahil oldu. Yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin bir parçası olduğu hissettirildi.
"Hatalarımdan biri de Balkan piyasasından daha fazla oyuncu getirebilmeliydik..." Bu sözleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kısa süre önce kullandı. Ve Koç, Balkanlardan gelen havayı sevdiğini Krunic transferiyle bir kez daha gösterdi.
5. BALKAN
Takımda halihazırda Boşnak Edin Dzeko, Hırvat Dominik Livakovic, Sırp Dusan Tadic ve Sloven Miha Zajc'la birlikte dört Balkan kökenli futbolcu vardı. Bu sayı Rade Krunic ile birlikte beşe yükselecek.
DZEKO İKNA ETTİ
Özellikle teknik patron İsmail Kartal, Balkan kökenli oyuncuların disiplinli olmaları, profesyonellikleri, kendilerine iyi bakmaları ve çalışkanlıklarıyla takıma iyi örnek olduğunu düşünüyor.
Krunic transferinde de başrollerden biri Dzeko'ya ait. Milan'a ve tecrübeli oyuncuya, Celta Vigo, Lyon, Marsilya ile Al Shabab kulüpleri cömert tekliflerde bulunmuştu. Ancak vatandaşı Dzeko'nun ikna kabiliyeti Krunic'i Fenerbahçe'yi tercih etmesinde etkendi.
İMZADAN ÖNCE WHATSAPP'A
Edin Dzeko'nun sezon başında kurduğu Balkan grubuna bir isim daha eklendi.
Dzeko, gelir gelmez takımdaki Balkan kökenli futbolcuları bir WhatsApp grubunda toplamıştı. Krunic de imzayı atmadan bu gruba dahil oldu. Yıldız futbolcuya Fenerbahçe'nin bir parçası olduğu hissettirildi.