Fenerbahçe'de Ayrton Lucas defteri kapandı

Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'ı gündemine almış ve menajeriyle temas kurulmuştu. Ayrton'un ligdeki son Novgorod maçında sakatlanmasının ardından Sarı-Lacivertliler bu defteri kapattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Ayrton Lucas defteri kapandı
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26 Mart 2022 10:45
FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka ülkeden bir kulüple anlaşma hakkı tanımıştı.

Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'ı gündemine almış ve menajeriyle temas kurulmuştu. Ancak Brezilyalı oyuncu bir türlü kararını açıklamadı.

Ayrton'un ligdeki son Novgorod maçında sakatlanmasının ardından Sarı-Lacivertliler bu defteri kapattı.

 

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