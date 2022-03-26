FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sezon sonuna kadar başka ülkeden bir kulüple anlaşma hakkı tanımıştı.



Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'ı gündemine almış ve menajeriyle temas kurulmuştu. Ancak Brezilyalı oyuncu bir türlü kararını açıklamadı.



Ayrton'un ligdeki son Novgorod maçında sakatlanmasının ardından Sarı-Lacivertliler bu defteri kapattı.









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