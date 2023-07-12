veardındanrenklerine bağlayan, haftalardır konuşulan yabancı kaleci transferi de gerçekleşirse bu rakam 17'ye yükselecek. Süper Lig'de en fazla 14 yabancıya izin verildiği için sarı lacivertliler 3 isim ile yollarını ayırmak zorunda.Mevcut yabancılar içinde ayrılmasına kesin gözüyle bakılan tek isim olantransfer görüşmesi için izin verilirken, bu oyuncunun yinekiralık gitmesi bekleniyor.imza atması an meselesi olanyanı sıra İtalyan kulüplerinin listesindekida ayrılma ihtimal yüksek.Suudi Arabistan'dabaşına geçen eski teknik direktöristediğiveda ayrılmaya aday isimler arasında yer alıyor. Performansları tartışma konusu olanvetakımda kalıp kalmayacakları ise teknik direktör İsmail Kartal'ın kamp sonrasında vereceği raporla netleşecek.