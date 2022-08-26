Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan ve Süper Lig'de şampiyonluk hasretini gidermek isteyenflaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.ve yönetimi ise transfer konusunda hummalı çalışmalarını yönetiyor.Portekizli dünyaca ünlü teknik adamistediği oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için de yoğun bir operasyon başlamış durumda.Bugün Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama ilesözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası ayrılıkların devam edeceği bilgisi de geldi.Sarı Lacivertliler,veile yollarını ayırmıştı.Fenerbahçe'de yapılan açıklamaların ardından ayrılacak diğer isimlerin kimler olacağı büyük merak konusu oldu. Ferdi Kadıoğlu ve Alioski'nin sol bek mevkisinde gösterdiği başarılı performansın ardından bir türlü bekleneni veremeyen Filip Novak ile de sözleşme fesih görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe kariyerinde sık sık sakatlık yaşaması da kariyeri açısından kötü bir dönem geçirmesine neden oldu. Trabzonspor'daki golcü kimliğini Sarı-lacivertli ekipte yansıtamayan ve verilen şansı iyi değerlendiremeyen Çekyalı sol bekin yakın zamanda takımdan ayrılması bekleniyor.Erol Bulut döneminde takıma katılan ve geldiği ilk sezon Fenerbahçeli taraftarları kendine hayran bırakan Yunan orta sahadiğer sezonlarda ise resmen kayıplara karıştı. İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın tercih etmediği Pelkas'ın durumunun da yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımlarından Hull City'nin ilgisi olduğu Yunan futbolcunun transferi konusunda anlaşmanın sağlandığı iddia edilmişti. Hatta konuyla ilgili Şota Arveladze yaptığı açıklama ile Pelkas transferinin takıma çok olumlu yansıyacağını belirtmişti.Fenerbahçe'de sezon başı hazırlıklarından takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılaniçin durumlar değişmiş gibi gözüküyor. Son maçlarda Jorge Jesus'un 3'lü savunma dizilişinde sık sık görev verdiği Uruguaylı futbolcunun takımda kalması da gündemde. Son olarak Portekizli teknik adamın karar vermesi ve tecrübeli oyuncu hakkında gidip gitmeyeceğinin netleşmesi bekleniyor.