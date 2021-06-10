Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde kadroda düşünülmeyen isimler ayrılmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2021 11:16
Kadroda büyük temizlik yapacak olan Fenerbahçe'de ilk yolcular belli oldu.

Sözleşmeleri biten kaleci Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın yanı sıra Papiss Cisse serbest bırakıldı.

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün kontratındaki opsiyon da büyük olasılıkla kullanılmayacak.

Yönetim, gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular içinse gelen teklifleri değerlendirecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.