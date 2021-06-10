Fenerbahçe'de ayrılıklar başladı

Kadroda büyük temizlik yapacak olan Fenerbahçe'de ilk yolcular belli oldu.
Sözleşmeleri biten kaleci Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın yanı sıra Papiss Cisse serbest bırakıldı.
36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün kontratındaki opsiyon da büyük olasılıkla kullanılmayacak.
Yönetim, gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular içinse gelen teklifleri değerlendirecek.
Sözleşmeleri biten kaleci Harun Tekin ve Oytun Özdoğan'ın yanı sıra Papiss Cisse serbest bırakıldı.
36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün kontratındaki opsiyon da büyük olasılıkla kullanılmayacak.
Yönetim, gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular içinse gelen teklifleri değerlendirecek.