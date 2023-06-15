Fenerbahçe'de ayrılık yakın; Osayi-Samuel

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de transferde hareketli saatler yaşanırken ayrılıklar da yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi Bright Osayi-Samuel teklifleri değerlendiriyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık yakın; Osayi-Samuel
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15 Haziran 2023 11:24
Son güncelleme 15 Haziran 2023 11:25
Bright Osayi-Samuel
Bright Osayi-Samuel
Fenerbahçe
Fenerbahçe, sezonun sona ermesiyle vakit kaybetmeden yeni yılın hazırlıklarına başladı.

Gelecek sezon şampiyonluk özlemini dindirecek kadroyu oluşturmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarında gaza bastı. Ryan Kent'i resmen duyurarak transfere hızlı bir giriş yapan Sarı-Lacivertliler bir yandan diğer yıldızlarla görüşürken diğer taraftan da iç transferde hareketli saatler yaşıyor.

OSAYI AYRILMAK İSTİYOR

2 sezon önce İngiliz ekibi QPR'den transfer edilen Brigth Osayi Samuel, takımdan ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz sezon özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun, olağanüstü formu sonrasında süre bulmakta bir hayli zorlanan Nijeryalı futbolcunun yeniden Ada'da görev yapmak istediği bilgisine ulaşıldı.

PREMIER LİG EKİPLERİNİN RADARINDA

Hem sağ bek hem de sağ açık pozisyonlarında görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar Tottenham, Aston Villa ve Sunderland gibi takımlardan teklifler geldiği, oyuncunun da bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. 2 senelik daha kontratı bulunan Osayi Samuel için gelen teklifler değerlendirilecek.  

 
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