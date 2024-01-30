Fenerbahçe'de ayrılık yakın!

Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a gidiyor.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldi.
Sivasspor ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için son detayları görüşüyor.
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldi.
Sivasspor ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için son detayları görüşüyor.
Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.