Fenerbahçe'de ayrılık yakın!

Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık yakın!
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30 Ocak 2024 00:07
Fenerbahçe'de bu sezon orta saha rotasyonunda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a gidiyor.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Sivasspor, Bartuğ Elmaz'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşma noktasına geldi.

Sivasspor ve Fenerbahçe, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için son detayları görüşüyor.

Bartuğ Elmaz, Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı.

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