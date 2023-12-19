Fenerbahçe'de ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu

Fenerbahçe'de Barış Sungur, karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshettiğini ve sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de ayrılık: Sosyal medyadan duyurdu
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19 Aralık 2023 19:19
Fenerbahçe'nin 2020 yılında kadrosuna kattığı Barış Sungur, kulüpten ayrıldığını açıkladı.

21 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile olan sözleşmemi karşılık anlaşarak sona erdirdik. Büyük Fenerbahçe taraftarına bana destek oldukları her an için teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Bucasspor 1928'den Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, daha sonra Muğlaspor, Karşıyaka ve Kuşadasıspor'a kiralanmıştı.



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