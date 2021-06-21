Fenerbahçe'de ayrılık sırası Lemos'ta

Fenerbahçe'de yabancı sınırı ile birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Antwerp'e giden Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Uruguaylı oyuncu ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.Fenerbahçe yönetimi, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.