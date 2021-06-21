Fenerbahçe'de ayrılık sırası Lemos'ta

Fenerbahçe'de Antwerp'e giden Michael Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de ayrılık sırası Lemos'ta
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21 Haziran 2021 13:55
Mauricio Lemos Merladet
Mauricio Lemos Merladet
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de yabancı sınırı ile birlikte bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Antwerp'e giden Frey sonrasında Mauricio Lemos da vedaya hazırlanıyor.

Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro'ya transfer edilen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Uruguaylı oyuncu ligde sadece 8 maçta forma giyebilmişti.

Fenerbahçe yönetimi, bonservisiyle göndermek istediği oyuncu için son çare olarak kiralama formülüne de sıcak bakıyor.



 


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