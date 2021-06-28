Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio

Fenerbahçe Kulübü'nde teknik heyet kadrosunda yer alan Mehmet Aurelio ayrıldı.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de ayrılık; Mehmet Aurelio
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28 Haziran 2021 19:46
Fenerbahçe Futbol Takımı teknik ekibinde bulunan antrenör Mehmet Aurelio, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Eski milli futbolcu, sosyal medyadaki hesabından yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile Fenerbahçe Kulübünde şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugün itibaren ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Aurelio, açıklamasını, "Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur." ifadeleriyle tamamladı.


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