Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosuna kattığı deneyimli futbolcu Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor. Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonu planları arasında yer almayan sol bek, Türkiye'de kalmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de ayrılık kararı çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2023 09:09
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlamasına başlandı. Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski gözden çıkarılan isimler arasında.

Buna karşın Ezgjan Alioski, Türkiye'deki yaşantısından son derece memnun. Suudi Arabistan'a dönmek istemeyen tecrübeli futbolcunun Süper Lig'den talipleri bulunuyor.

Sabah'ın habere göre; 31 yaşındaki sol bek için Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Antalyaspor devrede.

Alioski'nin yeni sezonda Süper Lig'de kalıp kalmayacağı sezon sonunda yapılacak müzakereler sonucu netlik kazanacak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 26 maça çıkan Ezgjan Alioski 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery