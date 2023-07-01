Fenerbahçe'de yönetim, takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak.
Ayrılacak isimlerin başında; Nazım Sangare, Burak Kapacak, Joshua King, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve bonservisi 1.4 milyon euroya alınan Gustavo Henrique geliyor.
Yönetim ayrıca İsmail Kartal'ın raporuna göre de hareket edecek. Kartal'ın başka oyuncuları da listeye ekleyebileceği belirtildi.
Ayrılacak isimlerin başında; Nazım Sangare, Burak Kapacak, Joshua King, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve bonservisi 1.4 milyon euroya alınan Gustavo Henrique geliyor.
Yönetim ayrıca İsmail Kartal'ın raporuna göre de hareket edecek. Kartal'ın başka oyuncuları da listeye ekleyebileceği belirtildi.
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