Fenerbahçe'de ayrılık kararı!

Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezon öncesinde birçok oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık kararı!
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01 Temmuz 2023 11:45
Fenerbahçe'de yönetim, takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıracak.

Ayrılacak isimlerin başında; Nazım Sangare, Burak Kapacak, Joshua King, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve bonservisi 1.4 milyon euroya alınan Gustavo Henrique geliyor.

Yönetim ayrıca İsmail Kartal'ın raporuna göre de hareket edecek. Kartal'ın başka oyuncuları da listeye ekleyebileceği belirtildi.

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