Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Genoa'ın Fenerbahçe'den Miguel Crespo ile görüşmelerine devam ettiği ve bu transferin hafta başında bitmesinin beklendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi!
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27 Ağustos 2023 14:37
Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miguel Crespo, transfer için geri sayıma geçti.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Genoa'nın Portekizli futbolcu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun transferini hafta başında tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.






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