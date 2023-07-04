Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı

Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe Beko, Samet Geyik'le yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı
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04 Temmuz 2023 15:18
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Samet Geyik'le yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalanan 30 yaşındaki basketbolcuyla yolların ayrıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Beko'nun 2022-23 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Samet Geyik ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Samet Geyik'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz."

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