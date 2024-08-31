Fenerbahçe'de ayrılık!

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını açıkladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ağustos 2024 00:18
Son güncelleme 31 Ağustos 2024 00:28
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıkalamda, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc'a başarılı bir sezon dileriz." denildi.

Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu, sarı lacivertli formayı 123 kez giydi ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery