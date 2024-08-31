Fenerbahçe'de ayrılık!

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın Toulouse'a kiralandığını duyurdu.
Yapılan açıkalamda, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc'a başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu, sarı lacivertli formayı 123 kez giydi ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Yapılan açıkalamda, "Futbolcumuz Miha Zajc'ın kiralık olarak transferi için Fransız ekibi Toulouse ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Miha Zajc'a başarılı bir sezon dileriz." denildi.
Fenerbahçe'nin 2019'da Empoli'den 3.5 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu, sarı lacivertli formayı 123 kez giydi ve 20 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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