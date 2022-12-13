Fenerbahçe'de ayrılacak mı? Jorge Jesus açıkladı

Brezilya, Hırvatistan'a elenerek sürpriz bir şekilde 2022 Dünya Kupası'na veda ederken teknik direktör Tite de görevini bıraktı. Sambacılar, yeni hoca arayışlarına başlarken gündeme gelen isimlerden birisi de Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus oldu.



68 yaşındaki teknik adamın adı son günlerde Brezilya ile anılırken Portekiz Milli Takımı için de iddialar ortaya atıldı. Yaşanan bu durum sarı-lacivertli camiada endişe yaratırken yüreklere su serpecek bir gelişme yaşandı.



"BİR YERE GİTTİĞİM YOK"



HaberTürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Jesus yönetime sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacağının sözünü verdi.



Portekizli teknik adam, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'yi Süper Lig ve UEFA Avrupa ligi'nde zirveye taşıyan Jorge Jesus, kısa sürede sarı lacivertli taraftarın sevgisini kazanmıştı.



Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.



TRANSFER GÖRÜŞMESİ DE YAPTI



Öte yandan ocak ayında yapılacak transferler hakkında yönetimle görüşen Jorge Jesus, taleplerini iletti.



Jesus, bir stoper ve bir de hücum oyuncusu alınmasını istedi. Jesus ayrıca Miha Zajc ve Mauricio Lemos'un satılmasına onay verdi.



Fenerbahçe yönetimi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan iki oyuncuyla ocak ayında yolları ayırmayı hedefliyor.



