Fenerbahçe'de Avrupa konsantrasyonu

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne odaklandı. Ellerinde kalan en önemli hedefin UEFA Konferans Ligi olduğuna vurgu yapan İsmail Kartal, Slavia Prag maçı için oyuncularını hazırlamaya çabalıyor

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de Avrupa konsantrasyonu
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16 Şubat 2022 08:35
Ligde zirveye uzak kalan, Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de tüm gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal da bu yönde oyuncularını motive etmeye çalışıyor.

Ellerinde kalan en önemli hedefin UEFA Konferans Ligi olduğuna vurgu yapan Kartal, perşembe günü Slavia Prag maçı için oyuncularını hazırlamaya çabalıyor.

ÖNEMLİ BİR HEDEF

Tecrübeli teknik direktör takımıyla yaptığı konuşmalarda bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutmaları gerektiğini çünkü önlerinde önemli bir hedef olduğunu vurguluyor.

İsmail Kartal, oyuncularına kaliteli bir takım olduklarını ve Slavia Prag eşleşmesinde turu geçebileceklerini dile getiriyor. Bu nedenle yarın Kadıköy'deki maçın önemine değiniliyor.

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