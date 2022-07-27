Fenerbahçe'de Attila Szalai için yeni kararı

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin geleceği hakkında karar verildi.



Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin ardından Macar futbolcusu Attila Szalai'ye de teklifler var. Alman ekibi Wolfsburg'un Macar savunma oyuncusu için 9 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Ancak sarı-lacivertli kulüp bu teklifi reddetti.



Fenerbahçe, aynı transfer döneminde Kim'den sonra Attila'yı da kaybetmek istemiyor.





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