Fenerbahçe'de Attila Szalai için Galatasaray planı

Fenerbahçe'de son oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Attila Szala'inin Galatasaray maçına saklanacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Attila Szalai için Galatasaray planı
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24 Mart 2022 11:14
Fenerbahçe'de Konyaspor maçında sakatlık yaşayan Attila Szala'inin Galatasaray derbisine saklanacağı öğrenildi.

Macar savunmacısı, Konyaspor maçında dizinden sakatlanmıştı. Szalai'nin diz bağlarında zorlanma tespit edilmiş, durumunun korkulacak kadar kötü olmadığı belirlenmişti. Yıldız futbolcu Macaristan Milli Takımı'ndan affını istedi, İstanbul'da tedavisine başlandı.

Szalai'nin, Milli aranın ardından oynanacak Kayserispor karşılaşmasına kadar hazır hale gelebileceği belirtilmişti. Ancak teknik ekip, başarılı oyuncuyu riske etmeyip, 10 Nisan'daki Galatasaray derbisine saklamayı planlıyor.  

 

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