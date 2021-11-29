Fenerbahçe'de Attila Szalai bir ilki yaşadı!

Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana ilk kez 3 maç üst üste yedek kaldı.

VITOR PEREIRA NE DEDİ?

Süper Lig'de Göztepe deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de yine Attila Szalai sürprizi yaşandı.Teknik direktör Vitor Pereira, Attila Szalai'ye Galatasaray, Olympiakos maçlarının ardından Göztepe karşısında da ilk 11'de şans vermedi.Sarı-lacivertli savunmada Serdar Aziz ile Kim Min-Jae tercih edildi. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte ise Filip Novak yer aldı.Derbide Galatasaray'a karşı galibiyet golünü atan Miguel Crespo, Göztepe deplasmanında da ilk 11'de tercih edildi.Mesut Özil, ilk 11'e yeniden dönerken, forvet hattında Serdar Dursun yer aldı."Bugün Szalai yerine Serdar Aziz'i tercih ettim. Kendisi, Türk milli takımında oynayan çok kaliteli bir oyuncu. Szalai de kendi milli takımında oynayan bir oyuncu ama bugünkü maçın gerektirdiklerini düşündüğümde, Serdar Aziz'in daha uygun olduğunu düşündüm.Szalai'nin de oynayacağı gün gelecek. O da elinden geleni yapacak."