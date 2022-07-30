Fenerbahçe'de Attila Szalai bilmecesi

Fenerbahçe'de Attila Szalai varken Luan Peres'in transfer edilmesi kafa karışıklığına yol açtı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Attila Szalai bilmecesi
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30 Temmuz 2022 09:52
Marsilya'dan Luan Peres'i savunmaya takviye eden Fenerbahçe'de sol stoper konusunda da kafalar karıştı.

LUAN PERES AÇIKLANDI

Brezilyalı savunmacı Luan Peres, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Marsilya'ya 5.2 milyon euro ödeneceği duyuruldu. Öte yandan 237.5 bin euro da ek başarı bonusu ödeneceği aktarıldı.

GÖZLER SZALAI'DE

Attila Szalai varken bir başka sol ayaklı stoper Peres'in de gelmesi soru işaretlerini artırdı. Almanya ve İtalya'da Szalai'yi takip eden birçok kulüp var. Wolfsburg'un en ciddi takipçi olduğu biliniyor. Macar stoperin en az 15 milyon euroluk bir bonservisle satılması yüksek ihtimal.



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