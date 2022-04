Türk futbolunun yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Arda Güler, Kayserispor karşılaşmasında da sonradan oyuna girdi.



Henüz 17 yaşındaki Arda, 68. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. Sahada kaldığı süre boyunca çok istekli bir görüntü sergileyen Arda'nın bir vuruşu direkten döndü, hatta pozisyonun devamında topu ağlara Serdar gönderdi ama ofsayt kararı çıktı.



90+3'te Arda, sol ayağıyla uzaktan kaleciyi hareketsiz bırakan enfes bir vuruşla kapanışı yaptı. 5-2 kazanılan Alanya maçında Fenerbahçe'nin lig tarihinde gol atan en genç oyuncusu olan Arda'nın bu golünü, Kayserispor taraftarları ayakta alkışladı.



Maç sonunda Kayseri'nin futbolcusu İbrahim Akdağ, onu tebrik etti. Arda'nın ligde 2 golü ve 2 asisti bulunuyor.



"İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"



Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada son golü atan Arda Güler, maç sonu konuştu.



"Kazandığımız için çok mutluyuz. Ben de oyuna sonradan girip katkı verdiğim için çok mutluyum." açıklamasını yapan genç futbolcu, "Mert Hakan Ağabey her zaman bana çok iyi davranıyor. İyi pas verdi ve gol attım. Direkten dönen topta da çok üzüldüm. Gol atayım istiyordum. Oyuna girip katkı vermek istiyordum. Sonradan gol atınca çok mutlu oldum." sözlerini kullandı.



Açıklamalarını sürdüren 17 yaşındaki futbolcu, "Her zaman ekstra çalışmalar yapıyorum. Maçlardan önce nasıl gol atabileceğime, nasıl pas atabileceğime dair videolar izliyorum. Bu da sahaya yansıyor. İnşallah böyle devam eder." dedi.



Attığı gol için konuşan Arda Güler, "Özgüven, kaygı yönetime dair bize ders veriyorlar. Altyapıda da bu dersleri verdiler. Bu eğitimlerden ötürü sahada daha özgüvenliyim. Yasin Hoca bana maçtan önce 'Topu soluna çekersen kaleci sağına gider' dedi. Benim de aklıma geldi. Sola çektim, kaleci sağa gittim, vurdum ve gol oldu." diye konuştu.



Galatasaray derbisine de değinen genç yıldız, "Trabzonspor maçındaki gibi taraftarımız çok destek veriyor, tribünlere çok kişi geliyor. İnşallah yine destek olurlar. İnşallah derbide süre bulurum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım." sözlerini kullandı.









