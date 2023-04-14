Fenerbahçe'de Arda Güler ve Miha Zajc ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'de Karagümrük maçında sonradan oyuna giren Miha Zajc ve Arda Güler, mücadelenin gidişatını değiştirmiş, Fenerbahçe'nin 1-0 geriden gelip kazanmasında büyük pay sahibi olmuştu. Müthiş ikilinin Ankaragücü karşılaşmasına 11'de başlayacakları öğrenildi.



Ferdi'nin yerine Osayi-Samuel



Karagümrük maçının ilk yarısındaki takım performansından hiç memnun olmayan Jesus, Ankaragücü maçında kadroyu değiştirmeye hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Arda ve Zajc'ı Başkent ekibine karşı ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Bu ikilinin yanı sıra Diego Rossi ile cezalı Ferdi'nin yerine Samuel'in de 11'e dönmeleri bekleniyor.





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