Fenerbahçe'de Arda Güler seferberliği! Ali Koç formül arıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi herkesin en büyük gündem konusu Arda Güler oldu.
Yakaladığı çıkış ve herkesi kendine hayran bırakan yeteneğiyle sivrilen 18 yaşındaki yıldız kariyerini Avrupa'da sürdürmeye çok yakın.
YOĞUN ÇABA HARCANIYOR
Milliyet'te yer alan habere göre; 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli, Arda'yı takip eden takımlar tarafından rahatlıkla ödenebilecek bir rakam olarak belirtildi. Ajax ve Borussia Dortmund'un çok istediği başarılı futbolcunun A Milli Takım'daki maçları da izlendi.
Arda'nın hem bu sezon gösterdiği çıkış hem de son Türkiye Kupası finalindeki oyunu Avrupa kulüplerinin iştahını daha da kabarttı. PSG'nin dahi gündeminde olan genç yıldıza olan ilgiyi çok iyi bilen Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yoğun bir çaba harcıyor.
ALİ KOÇ AİLESİYLE YAKIN TEMASTA
Arda'nın en azından 1 sene daha Fenerbahçe forması giyebilmesi için formüller aranıyor. Özellikle Başkan Ali Koç, 18 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de hep temas halinde.
Ali Koç ve yönetimin en büyük umudu; Avrupa'da son dönemde kulüplerin Arda Güler gibi genç futbolcuları satın aldıkları takımlarda maç temposunu kaybetmemesi adına 1 sezon daha oynamasına izin vermesi.
Yani Arda, Avrupa'ya transfer olsa da 1 sene daha Fenerbahçe'de kiralık bile olsa oynamaya devam etmesi yönünde bir umut besleniyor. Şu anda çok önem verilen Arda Güler konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
NİHAİ KARAR ÇOK YAKINDA
Milli maçların bitmesiyle beraber bugünden itibaren Arda Güler konusunda nihai kararının ortaya çıkması bekleniyor.
Yakaladığı çıkış ve herkesi kendine hayran bırakan yeteneğiyle sivrilen 18 yaşındaki yıldız kariyerini Avrupa'da sürdürmeye çok yakın.
YOĞUN ÇABA HARCANIYOR
Milliyet'te yer alan habere göre; 17.5 milyon euroluk serbest kalma bedeli, Arda'yı takip eden takımlar tarafından rahatlıkla ödenebilecek bir rakam olarak belirtildi. Ajax ve Borussia Dortmund'un çok istediği başarılı futbolcunun A Milli Takım'daki maçları da izlendi.
Arda'nın hem bu sezon gösterdiği çıkış hem de son Türkiye Kupası finalindeki oyunu Avrupa kulüplerinin iştahını daha da kabarttı. PSG'nin dahi gündeminde olan genç yıldıza olan ilgiyi çok iyi bilen Başkan Ali Koç ve yöneticiler, yoğun bir çaba harcıyor.
ALİ KOÇ AİLESİYLE YAKIN TEMASTA
Arda'nın en azından 1 sene daha Fenerbahçe forması giyebilmesi için formüller aranıyor. Özellikle Başkan Ali Koç, 18 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de hep temas halinde.
Ali Koç ve yönetimin en büyük umudu; Avrupa'da son dönemde kulüplerin Arda Güler gibi genç futbolcuları satın aldıkları takımlarda maç temposunu kaybetmemesi adına 1 sezon daha oynamasına izin vermesi.
Yani Arda, Avrupa'ya transfer olsa da 1 sene daha Fenerbahçe'de kiralık bile olsa oynamaya devam etmesi yönünde bir umut besleniyor. Şu anda çok önem verilen Arda Güler konusunda çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
NİHAİ KARAR ÇOK YAKINDA
Milli maçların bitmesiyle beraber bugünden itibaren Arda Güler konusunda nihai kararının ortaya çıkması bekleniyor.
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