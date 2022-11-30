Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı

Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir." denildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasının devamında "Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir." denildi.
Fenerbahçe'nin açıklamasının devamında "Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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