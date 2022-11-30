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Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in dizinden sakatlık yaşadığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı
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30 Kasım 2022 16:30
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler'in sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının devamında "Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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