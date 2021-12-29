Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı

Fenerbahçe'de Arda Güler ufak bir sakatlığı geçirdiğini duyurdu. 16 yaşındaki genç futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Fenerbahçe'de Arda Güler sakatlandı
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29 Aralık 2021 11:30
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sakatlandığını açıkladı.

Güler, "Ufak bir Sakatlık geçirdim. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan başta başkanımız, hocalarım ve dualarını eksik etmeyen, her zaman yanımda olan değerli taraftarımıza çok teşekkür ederim. İnşallah kısa sürede eskisinden daha güçlü döneceğim." dedi.

Durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak olan 16 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Afjet Afyonspor ile oynanacak mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.




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