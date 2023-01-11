Süper Lig'de son olarak Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de oynanan futbol memnun etmedi. Avrupa'nın yakından takip ettiği Arda Güler'in oyun süresindeki düşüş dikkat çekti.Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin gelecek vaat eden genç yeteneği Arda Güler'in forma giyememesi dikkatlerden kaçmıyor. Sakatlığını atlatmasına karşın özellikle takım geride olmasına rağmen Galatasaray derbisinde hiç süre alamayan Arda'nın durumu herkesi şaşırttı. Süper Lig'de 5 maçta yalnızca 34 dakika oynayabilen ve hiç ilk 11'de sahaya çıkamayan 17 yaşındaki yıldız, 2 gol attı, henüz asist yapmadı. Son dönemde başta UEFA olmak üzere Avrupa ve dünya futbolunda 2023'e damga vurması beklenen genç oyuncular arasında gösterilen Arda Güler, Fenerbahçe'de ise formayı unuttu.Arda Güler'in Fenerbahçe süre aldığı son resmi maç ise Dünya Kupası arasından önceye kadar gidiyor. En son ligde 2-1 kaybedilen 14. haftadaki Giresunspor karşılaşmasında 3 dakika oynayabilen genç futbolcu, daha sonra Dünya Kupası arasında bir sakatlık yaşadı. Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Arda, daha sonraki Hatayspor, Antalyaspor ve Galatasaray karşılaşmalarında ise yedek kulübesinde bekledi. Yetenekli yıldız Avrupa'da ise daha fazla süre aldı. 8 Avrupa maçına çıkan Arda, 271 dakika süre aldı, 1 gol attı, 1 asist yaptı. Arda, Avrupa'da 3 kez ilk 11'de maça başladı.Arda Güler, geçen sezon Süper Lig'de 12 maçta oynadı, 284 dakika sahada kaldı. Vitor Pereira ve İsmail Kartal tarafından şans bulan genç yıldız 3 gol, 3 asistle sezonu tamamlamıştı. Özellikle İsmail Kartal döneminde çıkış yakalayan Arda, bu sezon 10 numaralı formayı da almıştı.