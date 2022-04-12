Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler yeniden ilk 11'e dönüyor. Son dönemde hamle oyuncusu olarak kullanılan Arda Güler, Göztepe maçına ilk 11'de sahaya çıkacak.



ARDA GÜLER İLK 11'E DÖNÜYOR



Fenerbahçeli taraftarların Arda Güler talebi haftalar sonra hayata geçiriliyor. 17 yaşındaki yıldız adayının yedek kalmasından hoşnut olmayan Sarı-Lacivertli futbolseverler, Göztepe maçında muradına eriyor.



MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN KAHVECİ OLMAYINCA...



Mesut Özil'in kadro dışı olması, İrfan Can Kahveci'nin ise Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesinin ardından Arda Güler'e gün doğdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın iki futbolcunun yokluğunda sahaya Arda Güler'le çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.



SON OLARAK KASIMPAŞA'YA KARŞI...



Arda Güler son olarak 28 Şubat tarihinde deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında sahaya ilk 11'de çıkmış ve 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı.



ARDA GÜLER'İN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan ve 202 dakika süre alan Arda Güler 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'yle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2,2 milyon euro.





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