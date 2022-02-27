Fenerbahçe'nin yeni yıldız adaylarından biri olan Arda Güler, Slavia Prag karşılaşmasının son anlarında forma giymiş ve Berisha'nın attığı gole katkı vermişti. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve taraftarın da çok sevdiği oyuncuların başında gelen Arda'nın, yarınki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Genç futbolcu, takımı adına bu sezon 8 maçta oynadı ve 2 asist yaptı.
Fenerbahçe'de Arda Güler ilk 11'e
Fenerbahçe'nin son haftalarda en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Arda Güler, geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftaki lig maçında da ilk 11'de yer alacak.
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27 Şubat 2022 13:02
Arda GülerFenerbahçe
Fenerbahçe
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