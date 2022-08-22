Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor'la karşılacak olan Fenerbahçe'de, genç futbolcu Arda Güler ile ilgili bir gelişme yaşandı.Kasımpaşa karşısında 2 golle yıldızlaşan Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki oyuncu, bu akşamki maçta kadroda olmayacak.Sarı-lacivetlilerin göz bebeği, ligde gol atan en genç oyuncusu olarak tarihe geçti, henüz 17 yaşında dünyaca ünlü yıldızların terlettiği 10 numaralı formayı sırtına geçirdi... Son olarak Kasımpaşa karşısında 69'da oyuna girip, 'Messi'vari 2 golüyle maça damgasını vurdu. Arda Güler, kariyer basamaklarını tek tek değil, adeta uçarak çıkıyor. Genç yıldız, kariyerinde ligde şu ana kadar 13 maçta 299 dakika süre aldı, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. Arda, Süper Lig'de her 37 dakikada bir skor katkısı vererek müthiş bir istatistik yakaladı.