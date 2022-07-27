Fenerbahçe'de Arao sakatlandı

Fenerbahçe forması giyen Willian Arao, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Arao sakatlandı
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27 Temmuz 2022 23:37
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibine 2-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Bu maçta sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Willian Arao maçı tamamlayamadı.

ARAO DEVAM EDEMEDİ, NOVAK GİRDİ

Karşılaşmanın normal süresinde hem ön liberoda hem de stoperde etkili bir performansa imza atan Brezilyalı oyuncu, uzatma bölümünde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 94. dakikasında yerini Filip Novak'a bıraktı.

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