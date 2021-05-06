Fenerbahçe'de Ankaragücü öncesi 5 eksik var

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.



Serdar Aziz antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Altay Bayındır ise takımdan ayrı yaptığı bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Nazım Sangare, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildi.



Fenerbahçe, yarın (7 Mayıs) yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



