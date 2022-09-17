GRUP LİDERLİĞİ İÇİN AVANTAJ

JESUS OYUNCULARINA İNANIYOR

ROTASYON SİNYALİ

UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes deplasmanından 2-2 beraberlikle dönen Fenerbahçe'de moraller yerinde görünüyor. Sarı-lacivertliler, 2-0 geriden rakibini yakalamayı başarırken mücadelesiyle tam not aldı.Son dakikalara kadar maçı bırakmayan ve galibiyeti kovalayan Jorge Jesus'un öğrencileri, takım ruhunu sahaya yansıttı. Camiada 'İşte yıllardır özlenen Fenerbahçe' yorumları yapıldı. Dinamo Kiev ve Rennes'ten 4 puan alan sarı-lacivertliler, grup liderliği için avantaj sağladı.Öte yandan takımda gözler Corendon Alanyaspor maçına çevrildi. Fransa'da ilk onbirde oynayanlar rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Hedef Kadıköy'de 3 puanı alıp milli araya keyifli girmek.Jorge Jesus yine rotasyon mesajı verdi. Portekizli çalıştırıcı, "Sadece bir taktik idman yapma imkanımız olacak. İlk onbirde yine başka oyuncular göreceksiniz. İki maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Tüm oyuncularıma inanıyorum" dedi.